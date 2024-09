John Textor ode pegar gancho grande no STJD por declarações sobre manipulação de jogos no Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

12/09/2024

o prazo de 10 dias para responder a questionamentos feitos no inquérito que apura a denúncia de manipulação de resultados no Brasileirão, feita pelo empresário. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu adiar o julgamento John Textor , que estava marcado para esta quinta-feira (12) . O dono da SAF do Botafogo terá, feita pelo empresário.

A decisão pelo adiamento foi por um pedido do relator Lucas Brandão, horas antes da sessão da 5ª Comissão Disciplinar. O processo retorna na próxima sessão agendada.



Ele será julgado pelas declarações que fez sobre manipulação de jogos e responde cinco vezes pelo artigo 243-F, que se refere a "ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado". E também uma no 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).



Se for considerado culpado, Textor pode ficar suspenso por até 810 dias, ou seja mais de dois anos. Também pode receber multa de R$ 500 mil.



A situação de Textor no STJD



Em março, John Textor disse, em depoimento no STJD, ter provas de que partidas do Brasileiro foram manipuladas e as apresentou para apreciação de inquérito. No mês seguinte, o norte-americano confirmou que uma das partidas foi Palmeiras 5x1 São Paulo, em 2023.



O inquérito foi aberto após pedido da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol para apurar alegações de manipulação de resultados.



A conclusão do inquérito foi em julho e não considerou que havia prova concreta no relatório da 'Good Game' apresentado pelo dono da SAF do Botafogo, considerando que as informações eram 'imprestáveis'.



A sugestão do relator à época foi que Textor deveria ser penalizado com seis anos de suspensão por "ilícitos esportivos contra a honra de sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros". Além disso, "foram constatadas infrações contra a ética desportiva e motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito".



A Procuradoria acatou parte da sugestão e denunciou o empresário "por dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito na Justiça Desportiva e ofensa à honra de terceiros perante a imprensa e redes sociais".