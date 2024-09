Botafogo de Artur Jorge tem sequência para se firmar na liderança do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/09/2024 15:37 | Atualizado 13/09/2024 15:41

Afinal, o Glorioso possuiu um aproveitamento de 77,7% nos confrontos contra quem está atualmente do 11º ao 20º lugares. São nove vitórias em 12 partidas, e os únicos três tropeços (duas derrotas e um empate) foram como visitante.

Se mantiver esse retrospecto contra Corinthians, Fluminense, Grêmio, Athletico-PR, Criciúma e Red Bull Bragantino, o Botafogo poderia somar mais 14 pontos em seis rodadas e chegaria a 64.

Levando-se em conta que 76 pontos é a média dos campeões do Brasileirão desde 2006, só precisaria de mais quatro vitórias nas sete rodadas restantes - contra outros dois da parte de baixo (Cuiabá e Vitória) - para conquistar o título.

Força do Nilton Santos



No Nilton Santos, esse desempenho é ainda melhor, com quatro vitórias sobre Bragantino, Fluminense, Juventude e Atlético-GO, além de um empate com o Athletico-PR.

Fora de casa, o Botafogo superou Atlético-GO, Vitória, Cuiabá, Grêmio e o Corinthians, adversário deste sábado. E as duas derrotas foram para Juventude e Criciúma.

Os jogos do Botafogo contra clubes da parte de baixo

Juventude 3x2 Botafogo

Atlético-GO 1x4 Botafogo

Vitória 0x1 Botafogo

Cuiabá 1x2 Botafogo

Botafogo 2x1 Bragantino

Criciúma 2x1 Botafogo

Botafogo 1x1 Athletico-PR

Grêmio 1x2 Botafogo

Botafogo 1x0 Fluminense

Corinthians 0x1 Botafogo

Botafogo 5x1 Juventude

Botafogo 1x0 Atlético-GO