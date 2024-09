Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/09/2024 18:19

Técnico do Botafogo, Artur Jorge participou por videoconferência do seminário "Thinking Football", que está sendo realizado na cidade de Porto, em Portugal. O português comentou sobre sua chegada e a importância do trabalho para fazer o clube esquecer os traumas de 2023 após a derrocada que culminou com a perda do título do Brasileirão após ter 14 pontos de vantagem.

"Senti isso quando cheguei aqui. Tive cuidado, mesmo nas intervenções com a comunicação social, de acabar com a ligação à temporada anterior. O que está para trás, está para trás. Quis que a minha chegada ao Botafogo fosse um caminho de olhos postos no futuro. No início foi tudo em volta do que foi o ano anterior. Conseguimos, no discurso para dentro e para fora e com resultados, que essa imagem ficasse apagada", disse o técnico.

Artur Jorge também recordou como foi o trabalho de John Textor para acertar sua contratação junto ao Braga, clube de Portugal, onde fazia campanha brilhante. Ele valorizou ter disputado duas competições continentais no mesmo ano.

"O que me foi apresentado pelo Textor na sua conhecida viagem a Portugal para falar comigo pessoalmente me convenceu e me fez ver que era um projeto importante para a minha carreira. A partir desse momento a minha ideia ficou clara. Fiz sempre o possível para salvaguardar os meus interesses e os do Braga. Fomos escrutinados do princípio ao fim. Quando cheguei aqui, a mais-valia teria sido o facto de ter conquistado um título no Braga e ter tido uma participação na Liga dos Campeões. No mesmo ano, jogamos Liga dos Campeões e Libertadores. Está sendo um ano de grande realização pessoal."

Para o próximo compromisso do Botafogo, neste sábado (14), contra o Corinthians, Artur Jorge não ficará na área técnica por conta de uma suspensão por três cartões amarelos. Os auxiliares Franclin Carvalho e João Cardoso irão comandar o Alvinegro no Nilton Santos.