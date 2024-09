Franclim Carvalho comandou o Botafogo na vitória sobre o Corinthians - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2024 00:42 | Atualizado 15/09/2024 01:05

Rio - Franclim Carvalho deu destaque para a mentalidade do elenco do Botafogo após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians , neste sábado (14), pela 26ª rodada do Brasileirão. O auxiliar comandou o time no lugar do técnico Artur Jorge, que cumpre suspensão automática . Ele pontuou que a data Fifa não "esfriou" o grupo, já que os jogadores têm fome de vencer e o treinador sempre cobra o time. Ele ainda disse que a parada foi importante para descansar os atletas e integrar os recém-chegados.

"A densidade competitiva aqui é muito grande, isto é falado todas as semanas. Nós nos adaptamos a isto. Vínhamos de uma sequência de jogos grande e boa. Terminamos a sequência bem. Agora começamos da melhor maneira. Os jogadores merecem esse descanso e precisam desse descanso também mental. Tivemos quatro atletas que foram para a Seleção que não tiveram esse descanso. Depois, tivemos cinco dias para preparar esse jogo", disse Franclim.

"Preparamos bem, tínhamos a questão dos dois cenários que o adversário, poderia e acabou por apresentar. Deu para integrar bem os três novos jogadores. Foi importante para isso também. Esses jogadores têm fome todos os dias, o nosso líder não nos deixar adormecer, todos os treinos, todos jogos, em todos os momentos há cobrança da parte dele e também dos jogadores. Esses jogadores têm fome de vencer, têm fome de trabalhar", completou.

Trio de reforços

Na partida desta noite, Vitinho foi titular e deixou o campo no segundo tempo, para a entrada de Mateo Ponte. Já Alex Telles iniciou no banco de reservas, mas entrou no lugar de Marçal na etapa complementar. Adryelson, por sua vez, não foi utilizado.



"Acrescentam (valor) tanto eles quanto o Adry (Adryelson). Senão, o clube não teria feito esforço para trazê-los. Para além da competitividade, trazem também a qualidade que toda gente conhece. Avaliando individualmente ou não, eu vou seguir a linha do meu chefe. Ainda assim, o Vitinho saiu com cãibras. O Alex (Telles) jogou menos tempo. Tivemos coisas muito boas e tivemos coisas que devem e vão melhorar rápido".

Análise

Franclim também ressaltou que o Botafogo estava preparado para os dois cenários que o Corinthians apresentou. O time paulista iniciou a partida com três zagueiros. No retorno do intervalo, porém, o técnico Ramón Díaz quebrou esse equema.

"Uma vitória difícil, como são todas, e um jogo muito difícil. Estávamos preparados para dois cenários do adversário. Curiosamente, o adversário colocou os dois cenários: um no primeiro tempo; e outro no segundo. No início do segundo tempo, demoramos um pouco a ajustar. Depois, com as alterações, ajustamos".

O auxiliar ainda elogiou o primeiro tempo do Glorioso, mas admitiu que faltou profundidade. O Alvinegro Carioca teve mais de 60% de posse de bola e finalizou 15 vezes na etapa inicial, mas fez apenas um gol.

"Primeiro tempo bom da nossa parte. Faltou-nos um pouco mais de profundidade nessa parte. O adversário muito condensado, com muita gente. Normal que tenhamos que tocar muito na bola, que a bola tenha que passar por muita gente. E acabamos fazendo o gol num movimento de ataque à baliza do Savarino. Tínhamos muita gente naquele momento na área. Faltou-nos fazer mais vezes isso. Na minha opinião, poderíamos estar ganhando por dois ou três a zero na primeira parte".

"O Igor teve uma de cabeça, o Luiz teve um arremate de fora da área, uma grande defesa do Hugo. Fizemos o gol, sofremos o pênalti e, em seguida, o John pega. No início da segunda parte, demoramos um pouco a acertar. Acabamos por sofrer outro pênalti, fizemos o gol e controlamos até o final. Seguimos bem, não me lembro de nenhuma outra defesa do John exceto do pênalti".

Situação na tabela e agenda

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 53 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso vira a chave para a Libertadores.

A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O próximo compromisso no Brasileirão será no dia 21 (sábado), às 18h30, contra o Fluminense no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.