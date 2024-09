Comemoração de Alex Telles - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2024 15:32 | Atualizado 15/09/2024 15:33

"Sensação maravilhosa em voltar ao meu Brasil com uma bela vitória. Que energia, que atmosfera… Feliz demais pela estreia com o Fogão! Parabéns, rapaziada, o sonho continua!", escreveu Alex Telles, em publicação no Instagram.

O lateral-esquerdo foi o último reforço do Alvinegro para a sequência da temporada. O brasileiro deixou Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2 de setembro e ficou livre no mercado. No dia 3 , o Botafogo oficializou o acerto com o atleta.

Alex tem 31 anos e soma passagens por tradicionais clubes europeus, como Galatasaray (TUR), Inter de Milão (ITA), Porto (POR), Manchester United (ING) e Sevilla (ESP). Ele também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O contrato com o Glorioso é válido até o fim de 2026.