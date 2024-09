Thiago Almada marcou primeiro gol pelo Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2024 09:30

Rio - Thiago Almada parece cada vez mais à vontade. Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meia argentino marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo e foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians , neste sábado (14), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogador celebrou a boa atuação e exaltou a equipe.

"Fizemos um grande jogo no geral. Era muito importante ganhar. Trabalhei muito para isso, mas o mais importante é a vitória da equipe. Foi um dos meus melhores jogos aqui no Botafogo, tive um período de adaptação, mas agora é seguir em alto nível. Fizemos um grande trabalho e temos que seguir por esse caminho", disse o argentino.

Thiago Almada, de 23 anos, foi contratado por US$ 25 milhões de dólares (cerca de R$ 138 milhões) e se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a marca de Luiz Henrique, também do Botafogo. O argentino fez o seu oitavo jogo com a camisa alvinegra e marcou pela primeira vez, além de ter participado do primeiro gol da equipe.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 53 pontos e segue isolado na liderança do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em seguida, terá clássico contra o Fluminense, no domingo (22), no Maracanã, pelo Brasileirão.