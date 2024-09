Lance de Botafogo x Corinthians no primeiro tempo - Vítor Silva/Botafogo

Lance de Botafogo x Corinthians no primeiro tempoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2024 21:18 | Atualizado 15/09/2024 00:24

Rio - Uma confusão com os uniformes de Botafogo e Corinthians atrasou atrasou o início da partida entre as duas equipes em cerca de quatro minutos. Os dois times conversaram com o árbitro Anderson Daronco por causa de uma possível semelhança, mas o jogo começou sem que houvesse troca das vestimentas.

O Botafogo foi a campo com a tradicional camisa listrada, calção preto e meião preto. Já o Corinthians está praticamente todo de branco, mas há uma parte na cor preta na camisa.

Já na etapa complementar, as equipes mudaram. O Botafogo manteve a camisa listrada, mas voltou a campo com calção branco e meio branco. Já o Corinthians ficou todo de preto.

Botafogo e Corinthians trocaram os uniformes no segundo tempo Vítor Silva/Botafogo

O Glorioso iniciou a rodada com 50 pontos e ocupa a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians começou com 25 e está na 17ª posição.