Comemoração de Thiago Almada, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2024 23:03 | Atualizado 15/09/2024 01:17

Rio - Em partida animada no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (14), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso abriu o placar com Luiz Henrique, depois de grande jogada iniciada por Thiago Almada. Minutos depois, John defendeu um pênalti de Ángel Romero. Já na etapa complementar, o goleiro não conseguiu pegar a penalidade cobrada por Rodrigo Garro, que deixou tudo igual no marcador. Entretanto, o argentino apareceu bem novamente e, dessa vez, anotou gol que selou o triunfo do Alvinegro Carioca.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 53 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso vira a chave para a Libertadores.

A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O próximo compromisso no Brasileirão será no dia 21 (sábado), às 18h30, contra o Fluminense no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.

O jogo

O Botafogo foi amplamente superior ao Corinthians no primeiro tempo. A equipe carioca impôs um ritmo forte desde o início, pressionou o adversário e controlou as ações da etapa inicial. O cenário se reflete nos números: de acordo com dados do site "SofaScore", o Bota teve 64% de posse de bola, finalizou 15 vezes e obrigou sete defesas de Hugo Souza.

A postura acabou recompensada nos minutos finais. Aos 39 do primeiro tempo, Thiago Almada deixou Raniele no chão e descolou ótimo passe para Savarino, que estava dentro da área. O camisa 10, por sua vez, tocou para Luiz Henrique finalizar com o gol aberto.

No entanto, praticamente na sequência o Botafogo sofreu seu único grande susto da primeira etapa. Em uma das poucas chegadas do Timão, Marçal derrubou Matheuzinho dentro da área. O pênalti, então, foi assinalado. Romero foi para a cobrança, mas John defendeu, e o Glorioso foi para o intervalo em vantagem.



No retorno do intervalo, Ramón Díaz promoveu as entradas de Breno Bidon e de Hector Hernández nas vagas de Talles Magno e Caetano. Além de quebrar o esquema com três zagueiros, o técnico deixou o time mais ofensivo.

O Botafogo encontrou dificuldades nesse novo cenário e viu o Corinthians crescer na partida. E depois de um vacilo de Barboza, o Timão empatou. Após uma revisão no monitor do VAR, Daronco assinou pênalti do zagueiro em cima de Raniele. Dessa vez, Garro foi para a cobrança, e John não conseguiu pegar.

O empate acordou Alvinegro, que anotou o segundo gol quatro minutos depois. Aos 22, Vitinho fez cruzamento na área, e Raniele afastou. Thiago Almada pegou rebote, limpou a marcação de dois jogadores antes de finalizar. A bola desviou na zaga e tirou qualquer chance de defesa para Hugo Souza.

A partir daí, o jogo ficou mais tranquilo. O Corinthians já não incomodava como antes, e o Botafogo administrou a vitória até o fim.

Ficha técnica

Botafogo x Corinthians



Data e hora: 14/9/2024, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Marlon Freitas (BOT) / Matheus Bidu e André Ramalho (COR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luiz Henrique (1-0) (39'/1ºT) / Rodrigo Garro (1-1) (18'/2ºT) / Thiago Almada (2-1) (22'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte, 23'/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles, 29'/2ºT); Danilo Barbosa (Allan, 35'/2ºT) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Tiquinho Soares, 23'/2ºT), Thiago Almada, Savarino (Tchê Tchê, 35'/2ºT) e Igor Jesus.



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano (Hector Hernández, Intervalo); Matheuzinho, José Martínez (Igor Coronado, 36'/2ºT), Raniele e Matheus Bidu; Rodrigo Garro, Talles Magno (Breno Bidon, Intervalo) e Ángel Romero (Pedro Raul, 37'/2ºT).