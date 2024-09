John brilhou na vitória do Botafogo sobre o Corinthians - Vítor Silva/Botafogo

John brilhou na vitória do Botafogo sobre o CorinthiansVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2024 00:03 | Atualizado 15/09/2024 00:07

Rio - John defendeu o primeiro pênalti da carreira como profissional na vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos , neste sábado (14), pela 26ª rodada do Brasileirão. O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo, após Marçal derrubar Matheuzinho na área. Ángel Romero foi para a cobrança, mas o goleiro acertou o lado e fez a defesa no momento em que o Glorioso vencia a partida por 1 a 0.

"Fico muito feliz. Sabíamos da dificuldade do jogo. Uma hora sabia que iria acontecer, do pênalti sair. Vinha trabalhando bastante, estava acertando todos os cantos. Hoje fui feliz. O mais importante foram os três pontos, fizemos um grande jogo", disse John, ao "SporTV".

Com o triunfo sobre o Corinthians, o Alvinegro Carioca chegou aos 53 pontos e segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

"Nosso elenco é muito bom, todo mundo trabalha muito, isso ajuda para quando chegar no dia fazermos um grande jogo. Isso é bom para o grupo, isso é bom para o ambiente. O importante é a vitória sempre.

A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O próximo compromisso no Brasileirão será no dia 21 (sábado), às 18h30, contra o Fluminense no Maracanã. O Clássico Vovô é válido pela 27ª rodada do campeonato.