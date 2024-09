Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/09/2024 17:06 | Atualizado 13/09/2024 17:08

Rio - O Botafogo recebeu uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de 61,7 milhões na cotação atual) por Igor Jesus antes mesmo da chegada do jogador ao clube. O Diretor de Gestão Esportiva do Glorioso, Alessandro Brito, contou a informação de bastidores em entrevista ao programa "Botafogo PodCast".

O atacante atuava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou um pré-contrato com o Glorioso no primeiro semestre deste ano. Um dia antes do vínculo entrar em vigor, o clube recebeu a oferta. No entanto, John Textor, acionista majoritário da SAF, se animou com a avaliação do departamento de scout sobre Igor e rechaçou a venda.

"O contato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia de 30 de junho, chegou uma proposta de dez milhões de euros por ele. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia receber dez milhões de euros. Daí tivemos que ir ao John (Textor). Ele perguntou: 'O que vocês acham do jogador?'. A gente falou: 'É um jogador promissor, na nossa análise pode chegar até à seleção brasileira'. Ele respondeu: 'Não, não vamos vender, tem que jogar no Botafogo'. O John não deixou vender", revelou Alessandro Brito.

Igor Jesus ao lado de Alessandro Brito Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus já disputou 13 partidas com a camisa do Botafogo, anotou seis gols e deu uma assistência. Titilar do ataque alvinegro, ele marcou contra Atlético-GO, Palmeiras (2), Flamengo e Fortaleza (2).

"Eu, o departamento de scout, a gente conhece ele desde os 14, 15 anos, da época de Coritiba. Sempre foi um atleta que chamou a atenção. É um desejo que eu já tive quando estava no Internacional, no Atlético-MG... Sempre tentei ele. Teve essa brecha do pré-contrato. Eu e Deive (Bandeira, diretor de negociação de jogadores da Eagle Football) já tínhamos uma relação próxima com o agente dele, o próprio Igor nos conhecia, se tornou fácil ele acreditar no projeto", disse o dirigente.