Jogadores do Botafogo comemoram o gol de Thiago Almada que garantiu a vitória suada do Glorioso sobre o Corinthians pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2024 10:00 | Atualizado 16/09/2024 10:00

Rio - O Botafogo deu mais um passo importante na luta pelo título do Brasileirão. Com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, no sábado (14), o Alvinegro se manteve isolado na liderança e aumentou as chances para conquistar o campeonato. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades são de 54,5%.

Fortaleza e Flamengo tropeçaram e se distanciaram dos líderes. O Botafogo lidera com 53 pontos, seguido pelo Palmeiras com 50. Apesar da vice-liderança, o Alviverde tem 18,5% de chances de título, menos que o Fortaleza, por exemplo, com 19,5%. O Rubro-Negro, por sua vez, tem apenas 3,8% de chances de conquistar o título brasileiro nesta temporada.

O Botafogo ganhou ainda mais moral com a vitória sobre o Corinthians e chega embalado para as últimas 12 rodadas. O cenário é bem diferente do ano passado, quando o Alvinegro chegou neste mesmo momento sob desconfiança após trocas de treinadores. O Glorioso, agora, tem a oportunidade de provar que aprendeu com as lições da última temporada para conquistar o título.