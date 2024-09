Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Botafogo no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2024 15:51

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada, Luiz Henrique já balançou as redes oito vezes e deu quatro assistências pelo clube. Em todas as partidas com participações diretas em gols do atacante, o Alvinegro saiu vitorioso.