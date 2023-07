Rafael - Vitor Silva / Botafogo

04/07/2023

Rio - Lesionado na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, o lateral-direito Rafael não deverá mais atuar nesta temporada. O jogador, de 32 anos, se submeteu a uma operação no tendão patelar do joelho esquerdo e sua previsão de retorno aos gramados é de seis meses.

"O atleta Rafael foi submetido na noite desta segunda-feira (3) a uma cirurgia de reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo, com prazo de recuperação em até seis meses. O procedimento foi finalizado com sucesso e acompanhado pelos médicos do Clube. O Botafogo deseja uma boa recuperação ao nosso lateral e agradece pelo carinho com o atleta", afirmou.

Contratado pelo Botafogo em 2021, Rafael já teve uma grave lesão pelo clube carioca. No primeiro jogo da temporada de 2022, o lateral, de 32 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, precisou se submeter a uma operação e ficou quase sete meses sem atuar.

Após atuar em apenas 12 jogos somados em 2021 e 2022, Rafael vinha tendo neste ano a sua temporada com mais partidas pelo Botafogo. No total, em 2023, ele entrou em campo em 24 jogos e deu uma assistência.