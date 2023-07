Ex-técnico do Wolverhampton, Bruno Lage está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/Wolverhampton

Ex-técnico do Wolverhampton, Bruno Lage está na mira do BotafogoFoto: Divulgação/Wolverhampton

Publicado 04/07/2023 12:15 | Atualizado 04/07/2023 15:35

Rio - O Botafogo, que definiu Bruno Lage como o favorito para substituir Luís Castro, ofereceu ao técnico um contrato até dezembro de 2024. De acordo com informações do portal "Uol", o Glorioso está otimista por um acerto com o comandante, de 47 anos, que está sem clube.

No último fim de semana, o dono da SAF alvinegra, John Textor, apresentou a Bruno o projeto do Botafogo e os benefícios de trabalhar agora no Brasil. Segundo o site, o norte-americano trata a negociação como uma "obsessão", enquanto o técnico português gostou do que ouviu do mandatário, e vai avaliar a proposta. O Alvinegro, portanto, aguardará uma resposta.

Inicialmente, o desejo de Bruno é permanecer no futebol europeu, e recentemente recusou uma proposta para assumir o Atlético-MG. Aos 47 anos, o técnico iniciou sua carreira na função dirigindo o Benfica. Ele conquistou um Campeonato Português em duas temporadas à frente do clube de Lisboa.

Em 2021, Bruno foi para o Wolverhampton e dirigiu a equipe inglesa em uma temporada completa. O técnico deixou o time depois de uma sequência ruim no começo da última temporada europeia, em outubro de 2022. Desde então, ele está sem clube.