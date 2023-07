Arena do Grêmio, em Porto Alegre - Divulgação / Grêmio

Publicado 04/07/2023 16:12

Vice-presidente da parte social do Botafogo, Vinicius Assumpção utilizou as redes sociais para mostrar indignação com a decisão da diretoria do Grêmio de vender ingressos para a torcida do Botafogo apenas no domingo (9), dia do jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão e confronto direto na luta pelo título.

"Um absurdo o Grêmio decidir vender ingressos apenas no dia do jogo para a torcida do Botafogo. Quem vai viajar sem garantia do ingresso? Em quase todos os estádios a torcida alvinegra vem sofrendo com preços altos ou com este tipo de atitude absurda", escreveu Vinicius.

O dirigente citou a declaração do jornalista André Rizek, do Grupo Globo, onde ele afirma que torcedores visitantes são "tratados como bandidos".

"Precisamos – clubes e CBF – uniformizar os direitos dos visitantes, preços, acessos, vendas e segurança. Se não querem visitantes, vamos ter a coragem e instituir a torcida única em todos os jogos. André Rizek está correto, visitantes são tratados como bandidos", concluiu.

O duelo entre Grêmio e Botafogo, em Porto Alegre, acontecerá às 18h30 (de Brasília). O Tricolor Imortal está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, sete atrás do Glorioso.