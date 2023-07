Douglas Borges - Vitor_Silva

Publicado 04/07/2023 19:27

Terceira opção no gol do Botafogo, Douglas Borges despertou interesse do Guarani, equipe que disputa a Série B do Brasileirão.



Segundo apurou o iG Esporte, a equipe paulista sondou a situação do goleiro de 33 anos para essa janela de transferências, que se abriu nesta segunda-feira.

Douglas Borges é reserva no gol alvinegro, atrás de Lucas Perri e Gatito Fernández, e tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2023.

Nesta temporada, o goleiro atuou em apenas duas partidas. Ele chegou ao Glorioso em 2021, após passagem pelo CRB, para defender o clube na Série B. O atleta tem 31 jogos com a camisa do Botafogo.