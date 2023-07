Arena do Grêmio - Lucas Uebel/ /Grêmio FBPA

Publicado 04/07/2023 18:21

O Diretor da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, entrou em contato com o Grêmio para solicitar flexibilização na venda de ingressos para a torcida alvinegra. Isso porque o Tricolor Gaúcho havia decidido que comercializaria as entradas para os botafoguenses apenas no dia da partida entre as duas equipes.

"Entrei em contato com o CEO do Grêmio, Marcio Ramos, solicitando mais flexibilidade na venda de ingressos aos nossos torcedores. Márcio foi muito cordial como sempre tem sido conosco e está tratando de solucionar a questão internamente. Temos que usar a política da reciprocidade de forma positiva, construindo um ciclo virtuoso de boas experiências para os torcedores visitantes em todos os estádios do Brasil", escreveu Thairo, no Twitter.

Vale lembrar que Botafogo e Grêmio se enfrentarão no próximo domingo, às 16h, na Arena do Grêmio. A parida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Alvinegro lidera a competição com 33 pontos. Já o Tricolor Gaúcho soma 26 e aparece na segunda colocação.