Contra o Palmeiras, na Libertadores, torcida do Botafogo transformou o escudo do clube em uma fênix no Nilton Santos - Divulgação / Botafogo

Publicado 17/09/2024 14:46

Rio - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos nesta edição da Libertadores da América. Após o sucesso do mosaico dupla face , o projeto será colocado em prática novamente diante do São Paulo, nesta quarta-feira (18).

Nas oitavas de final do torneio continental, contra o Palmeiras, os botafoguenses levantaram placas nas arquibancadas para formar o escudo alvinegro. Na sequência, viraram os papéis e montaram uma fênix, pássaro da mitologia grega que remete ao renascimento.

A organização das placas pelas cadeiras dos setores Leste Inferior e Leste Superior será feita na noite desta terça-feira (17), sob o comando do 'Movimento Ninguém Ama como A Gente'.

Botafogo e São Paulo medem forças pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O confronto de volta será na próxima semana, no Morumbi. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.