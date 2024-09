Torcida do Botafogo no Morumbis em jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2024 15:50

Rio - A torcida do Botafogo esgotou em menos de duas horas a carga de ingressos destinada ao setor visitante do Morumbis para o jogo de volta contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (25).

Assim como no esquema de comercialização para o duelo com o Palmeiras, a diretoria alvinegra adquiriu toda a carga dos visitantes e privilegiou os sócios-torcedores. Os ingressos custavam R$ 200 para os cadastrados no programa "Camisa 7".

O primeiro jogo entre Botafogo e São Paulo acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Nilton Santos, também com promessa de ótimo público. Com bilhetes disponíveis apenas para os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B, a R$ 200, a expectativa é de cerca de 40 mil torcedores.