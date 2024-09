Tiquinho Soares vibra após marcar em São Paulo x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares vibra após marcar em São Paulo x BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/09/2024 08:30 | Atualizado 18/09/2024 08:40

Rio - O Botafogo sonha com o título inédito da Libertadores. Após eliminar o Palmeiras nas oitavas de final, o Alvinegro chega embalado para encarar o São Paulo por uma vaga na semifinal. Para avançar de fase, o Glorioso aposta no retrospecto positivo contra o tricolor paulista.

A última derrota do Botafogo para o São Paulo aconteceu em 2020, quando foi goleado por 4 a 0. Desde então, foram seis jogos, quatro vitórias dos alvinegros e dois empates. Porém, todas as vitórias foram por vantagem mínima: 1 a 0 em 2021 e 2022 (duas vezes), além de 2 a 1 no ano passado.

Nos últimos dois confrontos, no entanto, houve muito equilíbrio. No returno do Brasileirão do ano passado, o duelo terminou empatado sem gols, no Morumbi. Já no primeiro turno deste ano, novo empate na casa do time paulista, desta vez por 2 a 2. O Botafogo chegou a virar, mas cedeu o empate.

O fator casa é a principal aposta do Botafogo para chegar à semifinal. Das quatro vitórias durante a série invicta sobre o time paulista desde 2020, três foram no Nilton Santos. No ano passado, venceu por 2 a 1, pelo primeiro turno do Brasileirão, com gols de Tiquinho e Eduardo.

O Botafogo enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já a partida de volta acontece no próximo dia 25, no mesmo horário, no Morumbi. O classificado encara o vencedor de Flamengo e Peñarol, do Uruguai, na semifinal.