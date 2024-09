Torcedores do São Paulo provocam o Botafogo com faixa em avião - Reprodução

Publicado 18/09/2024 14:30

Rio - Torcedores do São Paulo se mobilizaram para fazer uma provocação ao Botafogo antes do duelo entre as duas equipes, nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Um avião sobrevoou as praias do Rio carregando uma faixa com a mensagem "Tradição não se compra, nós somos o São Paulo Futebol Clube".

Um vídeo feito pela influenciadora Gabi Martins mostra o momento exato em que o avião passa por uma praia carioca.

Botafogo e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores. O segundo e decisivo duelo será na próxima quarta (25), no Morumbis.