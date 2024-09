Artur Jorge em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/09/2024 10:11

Rio - Líder do Brasileiro com 53 pontos, o Botafogo pode fazer a segunda melhor campanha entre os cariocas que já conquistaram a competição na "Era dos Pontos Corridos". Caso mantenha o aproveitamento atual, o Alvinegro terminará a Série A com 77 pontos, sendo superado apenas pelo Flamengo de 2019 que fez 90 pontos.

Até o momento, os clubes do Rio conquistaram cinco Brasileiros na "Era dos Pontos Corridos". O Flamengo levantou a taça em 2009, 2019 e 2020, enquanto o Fluminense foi campeão em 2010 e 2012. Caso confirme o favoritismo, o Botafogo de 2024 irá entrar nesta lista.



Com 53 pontos e 67% de aproveitamento, o clube carioca terminará a competição com 77 pontos, caso mantenha o ritmo atual. Esta pontuação é superior as campanhas rubro-negras de 2009 e 2020, e também melhor que a campanha tricolor em 2010.



Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro anotando exatamente 77 pontos. Caso, o Botafogo consiga manter esse aproveitamento irá igualar a pontuação do Tricolor comandado por Abel Braga naquela ocasião.