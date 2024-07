Botafogo ainda deve valor da rescisão de Artur Jorge - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo ainda deve valor da rescisão de Artur JorgeVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2024 09:30 | Atualizado 11/07/2024 09:33

Rio - O Braga, de Portugal, pode acionar a Fifa para receber o restante do valor da rescisão do técnico Artur Jorge. O Botafogo ainda deve 850 mil euros (cerca de R$ 5 milhões) e não tem respondido as cobranças do clube português, de acordo com informações do portal "UOL".

Para contratar o técnico Artur Jorge, o Botafogo se comprometeu a pagar a multa rescisória no valor de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões). O Alvinegro já pagou mais da metade do valor, mas ainda deve uma parte e não deu previsão de pagamento aos portugueses.

Artur Jorge foi contratado em abril para ocupar o lugar de Tiago Nunes. Ele assinou contrato de dois anos com o Botafogo. Na última temporada, ele deixou o Braga em quarto lugar no Campeonato Português, atrás de Sporting, Benfica e Porto.

O Botafogo ainda não se manifestou sobre a dívida, mas a tendência é que resolva a situação antes que chegue aos tribunais da Fifa. Com Artur Jorge no comando, o Alvinegro recuperou a consistência e ocupa a segunda colocação no Brasileirão.