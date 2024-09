Artur Jorge orienta o Botafogo no jogo diante do São Paulo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 01:29 | Atualizado 19/09/2024 01:30

Rio - O técnico Artur Jorge fez um balanço do empate do Botafogo com o São Paulo por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos , nesta quarta-feira (18), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Ele disse que o Glorioso fez um "belíssimo jogo" e destacou que a atuação foi suficiente para ganhar se o time tivesse mais eficiência na finalização. Assim, não escondeu a frustração com o resultado.

"Hoje o problema que nós tivemos pela frente foi de uma equipe que veio procurar apenas defender o resultado, jogar com 11 homens atrás da linha da bola, mas nós fizemos aquilo que nos competia. Nós, hoje, fizemos um belíssimo jogo. Nós, hoje, fizemos um jogo que era suficiente para ganhar se tivéssemos tido mais eficiência naquilo que foi na finalização de algumas jogadas conseguimos construir. E naturalmente para nós é mais frustrante este resultado do que propriamente para quem veio não perder. Nós procuramos jogar para ganhar. Hoje ficamos mais desiludidos com o resultado, porque a nossa exigência é cada vez maior também".

"E a nossa exigência não tendo ganho, mesmo que tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse de bola, 30 finalizações no gol adversário, duas bolas na trave... Já diz tudo em relação ao que tivemos durante toda a partida. Mas a verdade é que aquilo que nós procuramos e aquilo que era importante para o jogo, que era ganhar, não conseguimos. Mas estamos numa eliminatória, nas quartas de final, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência de uma eliminatória não se mede num jogo só, mede-se em dois. E nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo, para podermos ganhar o jogo e passar, porque é o objetivo que temos enquanto Botafogo".

Ele também não viu uma queda de desempenho e valorizou a atuação dos jogadores. Artur Jorge destacou estar satisfeito com o que o time fez e pregou calma, já que há mais uma partida para definir quem avança à semifinal.

"Não acho que nós, Botafogo, tenhamos tido uma quebra de rendimento hoje (no segundo tempo). Pelo contrário. Fizemos um jogo belíssimo hoje e para mim, enquanto treinador, estou satisfeito. Já disse a eles, aos jogadores. Estou satisfeito com aquilo que eles fizeram. Temos que ter a cabeça levantada por aquilo que fizemos. Percebam aquilo que é a desilusão do resultado, mas a exigência que nós temos é isto mesmo, é ficar desiludidos quando não ganhamos, mas sempre com a positividade de que há mais um jogo. Calma. Temos mais um jogo para buscar aquilo que nós queremos".

O treinador também explicou a entrada de Tiquinho Soares na vaga de Luiz Henrique. Com essa mexida, o Botafogo passou a ter dois centroavantes em campo até Igor Jesus deixar o campo, aos 34 minutos do segundo tempo.

"Procuramos, naquele momento, meter mais um homem na frente porque estávamos conseguindo chegar à grande área. Mas estávamos depois a ter muitas vezes o Igor (Jesus), que acabava por sair daquela área de ação, daquela zona mais 9, e precisamos meter mais um homem lá, ainda que tivéssemos perdido o Luiz, que estava também a ter um bom desempenho. Procuramos então ter uma estrutura mais definida em 4-4-2, com dois homens na frente para tentar fazer a bola chegar na área e ter dois bons finalizadores".

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 25 (quarta-feira), a partir das 21h30, no Morumbis. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

A equipe de Artur Jorge, agora, vira a chave para o Brasileirão. O Botafogo enfrentará o Fluminense no próximo sábado, às 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do campeonato.