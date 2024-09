Vitinho criou três grandes chances de gol no duelo com o São Paulo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/09/2024 14:36

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , Vitinho foi titular no empate sem gols com o São Paulo, na última quarta-feira (18), pela ida das quartas de final da Libertadores , e aproveitou a oportunidade. O lateral-direito foi um dos destaques do time comandado pelo técnico Artur Jorge, que, apesar de não ter balançado a rede, fez um bom jogo.

O camisa 22 teve importante papel no ritmo forte implementado pelo Glorioso no Nilton Santos. Isso porque ele foi um dos principais responsáveis da equipe por destruir e construir jogadas dentro das quatro linhas.Vitinho criou, ao todo, três grandes chances durante o confronto - o maior número registrado em um só jogo desta edição da Libertadores da América. Além disso, venceu praticamente todos os duelos pelo chão (6/7), não sofreu dribles e recuperou cinco bolas. Os dados são do site 'SofaScore'.O duelo com o São Paulo foi somente a segunda partida do defensor com a camisa alvinegra. Antes, foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão . Ele chegou ao clube carioca há menos de um mês para suprir a saída de Damián Suárez, negociado com o Peñarol, do Uruguai