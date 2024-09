Bastos em ação no empate sem gols com o São Paulo, na última quarta-feira (18) - Vítor Silva / Botafogo

Bastos em ação no empate sem gols com o São Paulo, na última quarta-feira (18)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/09/2024 16:34 | Atualizado 19/09/2024 16:35

Leia mais: Vitinho mostra credenciais e se destaca no empate diante do São Paulo

"A equipe criou muitas oportunidades, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma que esperávamos. O futebol é isso. Agora precisamos levantar a cabeça para pensar no jogo de volta. Vamos seguir trabalhando. Temos esperança de que podemos fazer um resultado positivo no Morumbi", declarou o angolano na zona mista após a partida.

Os torcedores alvinegros fizeram mais uma grande festa no Nilton Santos, com ingressos esgotados e um novo mosaico dupla face. O defensor destacou a importância do suporte das arquibancadas, além da determinação dos jogadores.

"A torcida precisa continuar acreditando no nosso grupo. Trabalhamos para deixá-los felizes. Sabemos da nossa responsabilidade e tenho certeza absoluta que coisas boas estão por vir", afirmou.

Leia mais: Barboza crê em Botafogo com mais espaço na volta contra o São Paulo

Botafogo e São Paulo voltarão a duelar na próxima semana, quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, para definir quem avançará à semifinal do torneio continental. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis.