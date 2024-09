Alexander Barboza em ação durante Botafogo x São Paulo - Vitor Silva/Botafogo

Alexander Barboza em ação durante Botafogo x São PauloVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 08:30

Rio - Confronto aberto e um Botafogo pronto para conquistar a classificação fora de casa contra o São Paulo. Foi o que indicou o zagueiro Alexander Barboza, um dos destaques no empate em 0 a 0 na última quarta-feira, no Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O Botafogo foi melhor em campo, criou mais oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede. Com certa diferença no nível de atuação nos dois tempos, o time comandado por Artur Jorge baixou a guarda, sofreu em alguns lances do Tricolor Paulista, mas, ainda assim, sobressaiu e mostrou que está forte na luta por uma vaga na semifinal.

"O primeiro tempo a intensidade foi muito alta, não deixamos o rival jogar. O segundo tempo, obviamente, é natural o cansaço. Talvez na segunda bola o time chegava um pouco tarde e isso dava mais espaço para eles. Mesmo assim, não ocasionou muito em situação de gol", disse o argentino, em passagem pela zona mista do Nilton Santos.

A expectativa é de um São Paulo mais solto no Morumbis, na próxima quarta-feira (25), diante de sua torcida, e não tão retraído como foi na partida de ida. Para Barboza, isso pode ser um bom sinal, já que o Botafogo gosta de ter espaço para criar.

"Vai ser aberto. Eles aqui ficaram muito baixo. Acho que vão querer sair para o jogo. a torcida também vai empurrar para isso. E nós, quando temos espaço, somos um time bem difícil", completou.

Antes, a equipe de Artur Jorge vira a chave para o Brasileirão. O Botafogo enfrentará o Fluminense no próximo sábado (21), a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do campeonato.