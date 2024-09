Matheus Martins ressaltou a quantidade de chances criadas do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins ressaltou a quantidade de chances criadas do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/09/2024 08:08

Rio - O Botafogo fez um bom jogo, pressionou o São Paulo no Nilton Santos na noite da última quarta-feira (18), mas não conseguiu sair do empate sem gols pelo jogo de ida da fase quartas de final da Libertadores. Após a partida, o atacante Matheus Martins comentou sobre o desempenho do Alvinegro e projetou o cenário da volta, na próxima quarta (25), no Morumbis.

"Tivemos muitas chances no primeiro tempo de marcar o gol. Acabamos não marcando e depois o São Paulo acabou entrando um pouco no jogo também. A gente vai para o Morumbi para fazer o nosso jogo, que a gente vem fazendo no Nilton Santos. Da forma que a gente está jogando aqui, a gente vai jogar fora, buscar a vitória e buscar a classificação", disse, em passagem pela zona mista.

O contraste do primeiro duelo do mata-mata por vaga na semifinal do torneio continental foi bem claro: um Botafogo potente, com muito volume de jogo, e o São Paulo apenas focado em não tomar gol. Ponto para o técnico Luis Zubeldía, que armou bem o sistema defensivo.

Ao todo, foram 23 finalizações do Glorioso contra apenas seis do Tricolor Paulista. Um domínio total, mas que não resultou em gol. Matheus Martins, que entrou no segundo tempo no lugar de Luiz Henrique, confirmou que já era esperada tal postura do adversário.

"Com certeza a gente sabia que São Paulo viria um pouco recuado, jogando no nosso erro, no nosso contra-ataque, o que aconteceu. Acabamos não conseguindo fazer o nosso gol, que ia ajudar muito a gente a fazer São Paulo sair um pouco para o jogo também."

Reencontro

Agora, o Botafogo vira a chave e volta a focar no Brasileirão visando o clássico de sábado (21) com o Fluminense, no Maracanã. Será um dia especial para Matheus Martins, cria de Xerém, que estará pela primeira vez do outro lado diante do clube formador.

"O jogo do final de semana contra o Fluminense tem um gostinho muito bom porque é o meu ex-clube, é o clube que me revelou. Sou cria de Xerém. Cheguei lá com dez anos de idade. Mas espero que vença o melhor, que a gente possa fazer uma grande partida. A gente sabe que a situação no Fluminense não é boa, mas é um time muito forte."