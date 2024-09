John Textor foi ao Nilton Santos para acompanhar Botafogo x São Paulo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 13:20

Rio - John Textor não desanimou com o empate sem gols contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O dono da SAF do Alvinegro confia na classificação fora de casa e vê o clube no caminho certo para conquistar títulos nos próximos anos.

"Sinto que somos um time melhor (do que no ano passado). Temos mais equilíbrio e soubemos lidar com as oscilações. Talvez isso nos dê um título. Sinto que o Botafogo vai competir por títulos. Vamos vencer um em breve. Não sei se este ano ou no ano que vem, mas vamos competir por um longo tempo", disse.

Apesar do empate sem gols no Nilton Santos, John Textor elogiou a atuação do Botafogo. O empresário americano ainda demonstra confiança na classificação do Botafogo à semifinal da Libertadores e acredita que isso será possível se repetir a dose fora de casa.

"Criamos muitas oportunidades e tivemos o controle. Poderia ter sido 2 a 0 no primeiro tempo, mas o São Paulo também poderia ter vencido. É irritante, mas é o futebol. Estamos preparados para o jogo da volta. Se jogarmos dessa forma, apostaria no Botafogo todos os dias da minha vida", completou.

O Botafogo precisa vencer para chegar à semifinal da Libertadores. O empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor encara Flamengo ou Peñarol, do Uruguai. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (21), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.