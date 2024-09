Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo em 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2024 22:37

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. A premiação foi divulgada nas redes sociais da competição na noite desta quinta-feira (19).

Luiz Henrique fez quatro jogos com a lendária camisa sete do Alvinegro no torneio no período avaliado, nas vitórias sobre Atlético-GO, Flamengo e Fortaleza, além do empate contra o Bahia. Ele marcou um gol, mas foi peça fundamental na construção de jogadas.

Também em agosto, o jogador recebeu a primeira convocação para a seleção brasileira. Ele ficou à disposição do técnico Dorival Júnior nas partidas contra Equador (titular na vitória por 1 a 0) e Paraguai (entrou no segundo tempo na derrota por 1 a 0) válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Com o atacante brilhando na temporada, o Botafogo lidera o Brasileirão com 53 pontos. A equipe comandada por Artur Jorge volta a campo neste sábado (21), às 18h30, no Maracanã, para o clássico com o Fluminense.