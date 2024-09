Botafogo lançou o novo uniforme III, na cor branca - Divulgação/Botafogo

Publicado 20/09/2024 16:30

Rio - O Botafogo divulgou nesta sexta-feira (20) o uniforme III da coleção produzida pela empresa Reebok, fornecedora de materiais esportivos da SAF comandada por John Textor, para a temporada 2024/2025. Com o slogan "O Futuro é Glorioso", o Alvinegro irá estrear a nova peça neste sábado (21), contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Desenvolvida com tecido exclusivo e tecnológico, a camisa apresenta um grafismo dominado pela mandala futurista, representando o caminho do clube. O novo uniforme do Glorioso tem Gola C, com pequeno decote. Outro detalhe na camisa é o selo com os dizeres "O Futuro é Glorioso" na região da nuca.

A linha completa 2024/2025 produzida pela Reebok traz a campanha "Passado, Presente e Futuro", chamada de "Jornada Alvinegra". O uniforme I, tradicional listrado em preto e branco, remete aos tempos de glória no século passado, e o II, na cor preta, remete ao momento do clube com a frase "Forjado no Fogo".

"Falar do Botafogo é falar sobre tradição, mas não podemos esquecer que estamos aqui para construir o futuro. Hoje o nosso clube representa uma nova era para o futebol brasileiro, é referência em inovação e se prepara para os novos tempos. Tenho certeza que o torcedor alvinegro, que compartilha dessa mesma energia, vai se sentir representado mais uma vez", declarou o CEO Thairo Arruda.