Publicado 20/09/2024 14:17 | Atualizado 20/09/2024 14:38

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta sexta-feira (20) que, por motivos familiares, Mohamed El Arouch não faz mais parte dos planos do clube para o restante da temporada. Em comunicado através das redes sociais, o Glorioso divulgou que o jogador retornou à França, seu país de origem, e, apesar da saída, continuará vinculado à Eagle Football, rede multiclubes de John Textor.

O meia, de 20 anos, era tratado como uma das principais joias do Lyon e acumulou convocações para as seleções de base da França. No entanto, perdeu espaço no clube francês por sofrer com problemas físicos e situações pessoais. John Textor, então, pensando na valorização de um ativo da Eagle Football, sugeriu a transferência ao Botafogo e o jogador havia aprovado a ideia.

Confira a nota completa do Botafogo

Botafogo e John Textor gostariam de agradecer a Mohamed por escolher fazer parte da nossa família, durante um momento difícil, e desejamos o melhor a ele e sua família."