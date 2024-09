Matheus Martins em treino do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 20/09/2024 19:20

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o atacante Matheus Martins, de 21 anos, pode ter seu primeiro reencontro com o Fluminense, clube que o revelou, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. No único clássico que esteve em campo pelo Alvinegro, o jovem mostrou faro de artilheiro e anotou dois gols contra o Flamengo.

Pelo Fluminense, Matheus Martins foi considerado uma das grandes promessas da base. No entanto, o jovem foi rapidamente negociado. Ele se profissionalizou em 2021 e no ano seguinte, logo após assumir a titularidade, acabou sendo vendido.

No Clássico Vovô, Matheus Martins já deixou a sua marca pelo Fluminense. No dia 23 de outubro de 2022, o atacante fez um dos gols do Tricolor no empate por 2 a 2 no Maracanã. Ganso também deixou o dele. Eduardo e Jeffinho marcaram pelo Botafogo.



Outro jogador revelado em Xerém, Luiz Henrique já teve seu reencontro com o Tricolor. No jogo de ida, no primeiro turno, o atacante esteve em campo na vitória do Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos. Bastos fez o gol único da partida.