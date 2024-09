Torcida do Botafogo quer mostrar apoio aos jogadores antes de partida decisiva pela Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2024 14:01

fazer uma grande festa na terça-feira (24) no Aeroporto Tom Jobim / Galeão, antes do embarque da delegação alvinegra para o confronto no dia seguinte contra o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A torcida do Botafogo se mobiliza para, antes do embarque da delegação alvinegra para o confronto no dia seguinte contra o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

O objetivo do AeroFogo é incentivar e motivar ainda mais os jogadores para que consigam a classificação para a semifinal da competição. Após empatar em 0 a 0 no Nilton Santos, o Glorioso precisará vencer para seguir na competição. Ou pelo menos de novo empate para levar a disputa para os pênaltis.



Os torcedores ainda aguardam a definição do horário de embarque dos jogadores do Botafogo para combinar que horas devem chegar no aeroporto. Mas a convocação pede que, quem for, leve bandeiras e faixas de apoio.



A expectativa é que a delegação alvinegra viaje à tarde a São Paulo, após o treino de manhã. Mas a programação da próxima semana ainda será confirmada pela SAF.