Tchê Tchê deve ser o escolhido de Artur Jorge para substituir Marlon Freitas contra o FluminenseVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 11:20

Rio - Tchê Tchê pode ganhar uma oportunidade no meio-campo do Botafogo para o clássico deste sábado (21) com o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. A tendência é de que ele seja o substituto de Marlon Freitas, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para fazer dupla com Gregore.

Único remanescente da primeira janela da SAF do clube carioca, o camisa 6 não inicia uma partida em sua posição de origem desde o dia 27 de julho, quando, na ocasião, o Botafogo foi derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos.



Apesar de ter perdido espaço entre os 11 iniciais, o volante continua sendo acionado por Artur Jorge. Das últimas dez partidas do clube alvinegro, em nove entrou no segundo tempo. No empate sem gols contra o Bahia, no final do mês de agosto, ele foi titular, mas na lateral-direita.

Com vínculo até dezembro de 2024, o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Na atual temporada, soma 47 partidas pelo Botafogo com um gol marcado. Ao todo, desde sua chegada, em abril de 2022, são 142 jogos com a camisa alvinegra - a maior marca de sua carreira por um clube - e muita identificação com o torcedor.