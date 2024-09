Gregore em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2024 15:21

Rio - O volante Gregore, do Botafogo, foi denunciado e será julgado no dia 30 de setembro pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à expulsão no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no dia 7/8. O Glorioso perdeu por 1 a 0 e foi eliminado da competição.

Gregore foi denunciado com base no artigo 254 §1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar jogada violenta com força excessiva". A suspensão varia de uma a seis jogos e seria cumprida apenas na próxima edição.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo em disputa pelo alto, quando o duelo ainda estava empatado em 0 a 0. Gregore atingiu o rosto do lateral Santiago Arias e, após recomendação de revisão por parte do VAR Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS), o árbitro Rafael Klein (Fifa/RS) interpretou como agressão e aplicou o cartão vermelho.