Mano Menezes fazendo gesto de banana para torcedor do Fluminense - Reprodução/Premiere

Publicado 21/09/2024 19:19

Rio - O técnico Mano Menezes, do Fluminense, não aguentou as críticas durante o clássico com o Botafogo e fez gesto de banana para arquibancada atrás do banco de reservas. A situação aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, enquanto o Alvinegro mostrava certo controle da partida.

Esta não foi a primeira vez que o treinador responde o público. Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Libertadores, Mano se virou após o gol marcado por Lima e jogou um beijo.