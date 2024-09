Torcida do Fluminense faz festa no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/09/2024 15:16

Rio - A torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o setor visitante no duelo decisivo com o Atlético-MG, na próxima semana, em Minas Gerais, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. O confronto será na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília).