Arthur era considerado uma das grandes promessas do Fluminense em XerémReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 15:00

Os marroquinos ofereceram cerca de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O clube das Laranjeiras viu a proposta de forma positiva. O estafe do meia avaliou como uma boa oportunidade, já que Arthur estava sem espaço no elenco profissional tricolor.

"Hoje venho me despedir do clube onde estive desde os meus 9 anos, que me proporcionou a realização do sonho de ser jogador de futebol e chegar à Seleção Brasileira. Quero agradecer ao Fluminense Football Club pela oportunidade, à torcida e todas as pessoas que fizeram parte dessa história tão especial. Vou levar cada momento que vivi no clube pra sempre. Valeu, Fluzão. Saudações Tricolores", disse Arthur, em suas redes sociais.

Apelidado de "Príncipe de Xerém", o meia era considerado uma das grandes promessas do clube. Ele fez sua primeira partida no profissional em 2021, se tornando o mais jovem a atuar no time de cima. Porém, acabou não rendendo o esperado. Foram 14 jogos e apenas uma assistência pelo Tricolor.