Lima marcou dois dos quatro gols do Fluminense no mata-mata da Libertadores de 2024 Daniel Ramalho / AFP

Publicado 20/09/2024 07:00

é o artilheiro tricolor com dois gols marcados nas três vezes em que saiu do banco.

Lima foi o herói da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , pela ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. Assim como em 2023, o 12º jogador do time segue sendo aproveitado e tem se mostrado peça importante no mata-mata, ondenas três vezes em que saiu do banco.

Versátil, Lima normalmente entra para substituir Ganso ou um dos volantes ou até mesmo um atacante para jogar mais aberto pela esquerda. Contra o Galo, foi a segunda opção e, no primeiro jogo contra o Grêmio, fora de casa, substituiu Keno. No último jogo no Brasileirão, contra o Juventude, entrou no lugar do meia.



Lima marcou dois gols que abriram o placar para o Fluminense no mata-mata da Libertadores 2024! 3 jogos (0 titular) 2 gols (!) 46 mins p/ marcar gol (!) 2/2 chances claras convertidas (!) 5 finalizações (3 no gol!) 3 passes decisivos (!) 96% acerto no passe (!) Nota Sofascore 7.23



Além disso, passou a seguir um pedido do técnico Mano Menezes para pisar mais na área, como um homem surpresa. E tem funcionado, já que marcou desta maneira na vitória sobre os mineiros e na derrota por 2 a 1 para os gaúchos. Na partida de volta das oitavas de final, ainda cobrou e acertou uma das cobranças na disputa por pênaltis.



"É muito treino. Eu sabia que o Keno colocaria a bola ali, foi uma bela assistência. Germán (Cano) puxou a marcação e eu vi o espaço para vir por trás. Mano Menezes tinha me pedido para pisar mais na área, eu estava buscando esse espaço, e fui feliz", contou.

Mano Menezes defende Lima

Mesmo sem ter entrado bem nas últimas partidas, Lima seguiu prestigiado e recompensou mais uma oportunidade. Mas apesar da importância desde o ano passado, como na campanha do título da Libertadores, o meia às vezes houve reclamações dos torcedores e, por isso, recebeu o apoio de Mano Menezes.



"Lima está entre os jogadores que são subvalorizados. Falo isso de um modo geral, externamente, porque ele faz quase tudo certo que a gente precisa que ele faça. Define bem, passa bem, domina bem. O Fluminense não foi campeão da Libertadores no ano passado à toa, foi porque seu elenco é composto por jogadores como Lima, que nos momentos mais importantes dão a sua participação para a equipe", elogiou o treinador.



Os números pelo Fluminense na Libertadores

Lima é um dos poucos jogadores que atuou nas nove partidas do Fluminense na Libertadores de 2024, ao lado dos titulares Jhon Arias, Fábio e Martinelli. E mesmo reserva a maior parte da temporada, é o quinto que mais esteve em campo: 37 vezes dos 53 jogos do time.

Além disso, é responsável por metade dos gols tricolores nos três jogos de mata-mata. Ele só não balançou a rede do Grêmio, no Maracanã. Na vitória por 2 a 1, Thiago Silva e Arias marcaram.