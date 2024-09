Thiago Silva, do Fluminense, no jogo contra o Atlético-MG - Lucas Merçon/Fluminense

Thiago Silva, do Fluminense, no jogo contra o Atlético-MGLucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/09/2024 08:00 | Atualizado 20/09/2024 08:03

Rio - Thiago Silva virou dúvida no Fluminense. O zagueiro, de 39 anos, foi substituído com dores no calcanhar na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , na quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, e deve ser ausência no clássico contra o Botafogo, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O aproveitamento do Fluminense sem Thiago Silva gera preocupação para a sequência da temporada. Em meio a dúvida quanto a condição física do zagueiro para os próximos jogos, o técnico Mano Menezes terá que encontrar soluções. Além do desfalque do camisa 3, o companheiro de zaga Thiago Santos também cumprirá suspensão contra o Botafogo.

O Fluminense tem apenas 37% de aproveitamento sem Thiago Silva em campo em competições nacionais e internacionais na temporada. Em 28 jogos sem o zagueiro, foram oito vitórias, sete empates e 13 derrotas. Já com o camisa 3 dentro de campo, o Tricolor tem 72% de aproveitamento e venceu oito vezes em 12 partidas disputadas, além de dois empates e duas derrotas.

Sem Thiago Silva e o xará Santos à disposição, o técnico Mano Menezes deve ter a dupla de zaga reserva contra o Botafogo, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Fluminense vive a expectativa pela recuperação do camisa 3 para o jogo de volta contra o Atlético-MG, no dia 25, na Arena MRV, pelas quartas de final da Libertadores.