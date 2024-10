Desde a conquista do Carioca de 2023 que o Fluminense não sabe o que é vencer o Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/10/2024 16:52

Fluminense terá uma nova chance de encerrar o jejum contra o Flamengo. Sem vencer o maior rival há um ano e meio, o Tricolor enfrenta o Rubro-Negro na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão, naquele que será seu último clássico na temporada.

A última vitória aconteceu em uma partida especial para o clube. No dia 9 de abril de 2023, o Fluminense, na época ainda comandado por Fernando Diniz, foi a campo com uma difícil missão: reverter uma derrota por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Carioca.

Para complicar a situação, o lateral-direito Samuel Xavier e o treinador desfalcaram o time, suspensos após a expulsão no primeiro jogo. Entretanto, o que se viu foi algo totalmente inesperado. O Fluminense dominou o Flamengo do começo ao fim e aplicou uma goleada histórica de 4 a 1, com dois gols de Cano e um de Marcelo e Alexsander (Ayrton Lucas descontou).

Desde então, o Fluminense não soube mais o que é derrotar o Flamengo. Foram oito confrontos, com quatro empates e quatro derrotas. Na atual temporada, foram quatro confrontos, três derrotas e um empate. O Tricolor, que sequer fez um gol, ainda foi eliminado pelo Rubro-Negro na semifinal da Taça Guanabara e perdeu a chance de buscar o tricampeonato estadual.

Jejum pelo Brasileirão é maior

Se atualmente são 555 dias sem derrotar o clube da Gávea, os números são maiores quando ambos se enfrentam pelo Brasileirão. A última vitória no torneio ocorreu em setembro de 2022, quando Ganso e Nathan deram os três pontos para o Fluminense.

Desde então, os rivais empataram em duas ocasiões na temporada passada, enquanto o Flamengo venceu por 1 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano.