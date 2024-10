Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/10/2024 07:30

Rio - O Fluminense já definiu a logística do retorno de Facundo Bernal e Jhon Arias após a rodada das Eliminatórias. Os dois jogadores voltarão ao Rio, nesta quarta-feira, e a escalação no clássico contra o Flamengo, no dia seguinte, dependerá de Mano Menezes. As informações são do portal "GE".

O uruguaio chegará ao Rio na parte da tarde, enquanto Arias retornará de noite. A escalação de Bernal é mais provável por dois motivos. O primeiro é que ele não deverá atuar pela seleção uruguaia por 90 minutos, e o segundo é que estará voltando de Montevidéu, que é uma cidade mais próxima, que Barranquilla.



Arias provavelmente estará em campo pela Colômbia, nesta terça-feira, contra o Chile. No entanto, devido a necessidade que o Fluminense tem de somar pontos na luta contra o rebaixamento, é bastante provável que o colombiano seja escalado por Mano Menezes no clássico contra o Flamengo.



A partida é o último duelo contra rivais da mesma cidade que o Fluminense terá no ano. O aproveitamento em 2024 é péssimo. O Tricolor foi derrotado em todos os três jogos contra o Botafogo, não venceu o Flamengo, e só bateu o Vasco em uma oportunidade, no primeiro turno do Brasileiro.