Thiago Silva em treino no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 20/09/2024 12:43 | Atualizado 20/09/2024 12:44

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, não teve nenhuma lesão esquerdo. O defensor realizou exames e fez trabalhos na academia do Fluminense, nesta sexta-feira. O veterano está sendo preparado para ter condições de encarar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Por meio das suas redes sociais, a esposa de Thiago, Belle Silva, confirmou a informação de divulgou: "Graças a Deus nada grave, foi só a pancada, o atrito com o chão. Tá 'inflamadinho', mas tá tratando pra poder estar de volta na quarta-feira", publicou pelo Instagram.



Com isso, a tendência é que Thiago Silva seja poupado do clássico contra o Botafogo, neste sábado, pelo Brasileiro. Mano Menezes terá dificuldades de montar a dupla de zaga, já que também não contará com Thiago Santos, que está suspenso. A tendência é que joguem Felipe Melo e Antônio Carlos.

Com a vitória pro 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, o Fluminense jogará por um empate em Minas Gerais, para eliminar o clube mineiro, e se classificar para mais uma semifinal de Libertadores.