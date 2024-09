Keno em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/09/2024 18:20

Rio - Titular e peça importante no título da Libertadores no ano passado, o atacante Keno, de 35 anos, vive em 2024 uma temporada diferente pelo clube carioca. Com atuações ruins, principalmente no primeiro semestre, o veterano perdeu a titularidade e passou a ser um dos atletas mais criticados do elenco. Decisivo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, o atacante está ensaiando uma volta por cima no Tricolor.

Nos últimos sete jogos pelo Fluminense, Keno marcou duas vezes (contra Juventude, pela Copa do Brasil, e São Paulo, pelo Brasileiro) e deu duas assistências (contra Juventude, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, na Libertadores), dando a impressão de que pode ser novamente útil no elenco tricolor.



A titularidade atualmente não está tanto em questão, porque Kevin Serna, reforço tricolor para o segundo semestre, vem se destacando bastante. Porém, Keno se tornou a primeira opção para o setor, fazendo com que Marquinhos, que foi destaque no primeiro semestre, perdesse espaço com Mano Menezes.



No total pelo Fluminense, Keno entrou em campo em 72 partidas, marcou nove gols e deu 15 assistências. Ele conquistou pelo Tricolor: uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.