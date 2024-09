Felipe Melo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/09/2024 09:17

Rio - O Fluminense terá uma dupla de zaga um pouco incomum para o clássico com o Botafogo neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Antônio Carlos e Felipe Melo deverão ser os titulares da equipe comandada por Mano Menezes no confronto. Os defensores fizeram apenas uma partida juntos nesta temporada.

Eles estiveram entre os 11 iniciais para o jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, em maio. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, garantindo vaga para as oitavas do torneio, onde viria a ser eliminado para o Juventude.



Com Thiago Santos e Thiago Silva, ausentes no clássico de mais tarde, se firmando como titulares de Mano Menezes, Felipe Melo não conseguiu recuperar sua vaga no time após retornar de lesão e foi para o banco de reservas. Ele, no entanto, vem entrando no segundo tempo nas últimas partidas do clube das Laranjeiras.



Antônio Carlos, por sua vez, voltou a ser acionado em uma partida após um mês no duelo com o Atlético-MG, pela Libertadores, substituindo Thiago Silva, que saiu no intervalo.

O confronto deste sábado (21) é importante para as duas equipes, já que ambas, apesar de estarem em situações diferentes no campeonato, almejam objetivos importantes. O Tricolor é o 16º, com 27 pontos, sendo que apenas dois separam a equipe comandada por Mano Menezes da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como o primeiro clube que abre o Z-4.



Enquanto o Glorioso é o líder, com 53 pontos, e segue na missão de aumentar sua vantagem para o Palmeiras, que vem logo atrás do clube alvinegro na classificação.