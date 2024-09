Maracanã irá receber o clássico entre Fluminense e Botafogo neste sábado (21) - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/09/2024 17:45 | Atualizado 21/09/2024 18:49

Fluminense e Botafogo estão escalados para o confronto daqui a pouco, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Enquanto o técnico Mano Menezes vai com os titulares que têm à disposição, Artur Jorge optou por mexer em algumas peças do time.



A novidade pelo lado tricolor é o retorno de Germán Cano como titular. Já Ganso foi poupado e Lima entra.



Sem a dupla de zaga titular - Thiago Silva poupado com dores no calcanhar do pé esquerdo e Thiago Santos suspenso -, o Fluminense vai com Manoel e Antônio Carlos. São as duas mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Libertadores, assim como a entrada de Marcelo.

Já o Botafogo também mexeu na equipe. Adryelson será titular no lugar de Bastos, assim como Mateo Ponte no de Vitinho e Tchê Tchê substitui o suspenso Marlon Freitas.



No ataque, mais duas alterações: saem Almada e Igor Jesus, com Matheus Martins e Tiquinho Soares ganhando chance.



As escalações confirmadas



Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Lima; Arias, Serna e Cano.



Botafogo: John, Mateo Ponte, Adryelson, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Tchê Tchês; Luiz Henrique, Savarino, Matheus Martins e Tiquinho Soares.