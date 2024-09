Fábio, goleiro do Fluminense, foi um dos destaques na partida contra o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo.

Fábio, goleiro do Fluminense, foi um dos destaques na partida contra o BotafogoVítor Silva/Botafogo.

Publicado 21/09/2024 21:33

Rio - Melhor em campo pelo lado do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, neste sábado (21), no Maracanã , o goleiro Fábio reclamou de falta do volante Gregore em Felipe Melo no lance do único gol da partida, marcado aos 50 minutos do segundo tempo por Luiz Henrique, atacante revelado nas categorias de base do Tricolor.

"Na minha visão teve carga em cima dele, a bola estava dominada por ele. No meu ponto de vista, foi um lance muito rápido, mas parecia falta. Não sei em câmera lenta, mas tem o VAR para ver isso. Não é possível que os caras viram que teve falta e não marcaram", disse, após a partida.



Para Fábio, o time comandado por Mano Menezes criou boas oportunidades para vencer o jogo, mas não foi feliz no terço final na hora de concluir as jogadas.



"Jogo disputado, tentamos encaixar os contra-ataques, tivemos oportunidades, mas infelizmente não aproveitamos. É continuar trabalhando e vamos nos preparar para essa semana decisiva", comentou.

O Fluminense, com o resultado, fica em 18º na tabela do Brasileirão, amargando a zona de rebaixamento. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Alético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores com vantagem do empate para conquistar a classificação.