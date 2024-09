Nonato, do Fluminense, deixou o Maracanã de ambulância após choque de cabeça - Reprodução/Premiere

Nonato, do Fluminense, deixou o Maracanã de ambulância após choque de cabeçaReprodução/Premiere

Publicado 21/09/2024 20:55

Rio - O volante Nonato precisou deixar o Maracanã de ambulância após choque com Marçal no clássico entre Fluminense e Botafogo, neste sábado (21), vencido pelo Glorioso pelo placar de 1 a 0 . A disputa aérea aconteceu aos 40 minutos da etapa final, e o atendimento fez o duelo ficar paralisado por seis minutos.

Nonato foi encaminhado a um hospital da região sob o acompanhamento de profissionais do departamento médico do Fluminense.

De acordo com a transmissão do "Premiere", Nonato sofreu um corte na face e chegou a perder a consciência por alguns minutos, mas acordou antes de ser removido do gramado. Ele foi substituído por Felipe Melo.

O zagueiro entrou como a sexta alteração de Mano Menezes devido ao protocolo de choques de cabeça e concussão. Felipe, inclusive, falhou feio no gol do Botafogo, marcado por Luiz Henrique aos 50 minutos do segundo tempo.