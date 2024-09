Artur Jorge comemorando a vitória do Botafogo no clássico com o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 22:18

Rio - O técnico Artur Jorge gostou do que viu na vitória suada do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (21), no Maracanã , pela 27ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, em entrevista coletiva, o português valorizou a postura de entrega da equipe e apontou o resultado como justo.

"O mais importante foi a nossa vitória aqui hoje. Vitória justíssima, arrancada a ferros no último minuto. Tivemos o domínio, chances de fazer o gol, fomos sólidos, intensos durante os 90 minutos. Uma vitória que veio com justiça", disse Artur Jorge.

Autor do gol aos 50 minutos do segundo tempo, Luiz Henrique teve atuação abaixo do esperado pelo comandante alvinegro na primeira etapa e, depois, subiu o nível mostrando o motivo de ser jogador de Seleção. Isso não só pelo brilho por ter dado os três pontos.



"Hoje o Luiz Henrique teve sorte porque eu estava quase a o tirar no intervalo. Achei que a primeira parte dele foi abaixo do que ele é capaz de fazer. Ele é um jogador de Seleção, tal como outros que temos, mas não foi o jogador que estávamos habituados, que precisamos e queremos. O Luiz quando tem, aquilo que fez na segunda parte, dentro daquilo que é o seu melhor, temos um Luiz Henrique totalmente diferente", destacou.

Com a vitória, o Alvinegro foi a 56 pontos somados na tabela de classificação e segue na liderança. Artur Jorge destacou o empenho do elenco na luta pelo título em 2024, mas citou que a gordura é pequena para os adversários diretos - como Palmeiras, Fortaleza e Bahia.

"A preparação é como se cada jogo valesse a taça, fosse uma final. Não temos gordura. A margem é curta. Estamos competindo em duas competições que queremos, o Brasileirão e a Libertadores. Temos uma ideia de jogo clara para todo o elenco. O objetivo hoje foi cumprido."

Confira outras falas de Artur Jorge:

Segredo para o sucesso

"É ter paixão e respeito aos atletas. Temos um grupo de grande qualidade humana e temos ambição que faz parte de um projeto que faz parte do sucesso. O nosso dia a dia é materializado com resultados, mas é um trabalho diário de toda uma estrutura, muita gente que trabalha para ter sucesso. Para o bem do Botafogo. Felizmente nessa altura temos conseguido resultados."

Variedade de gols

"A variedade de gols é porque temos uma equipe que busca muito o gol, temos bons finalizadores e que entendem o jogo para ferir o adversário e encontrar os espaços e momentos. Por isso o número grande de gols marcados e jogadores que finalizam. Quero sempre ver a equipe ganhar e somar pontos, independente de quem faz o gol."

Importância do resultado

"São jogos. Ganhar o Fluminense é exatamente o mesmo do que ganhar o Corinthians, por exemplo. Não é isso que dá mais adrenalina, o fundamental é ter condições de ganhar. Por ser clássico pode ter mais significado para a torcida, mas enfrentamos um rival duríssimo que está bem na Libertadores. Fico satisfeito de ver o Botafogo ganhar, independente do adversário."

Escolha por Tiquinho Soares no time titular

"Temos que destacar para vocês e para a torcida vários dos jogadores que não têm tido tanto tempo de jogo. Porque os outros têm competindo com mais regularidade, mas os outros têm muita importante para nós porque são muito comprometidos com o projeto. Tchê Tchê, Tiquinho e Matheus tem menos tempo de jogo, mas trabalham diariamente até o limite. Competimos todos os dias para as minhas escolhas. E essas são por característica de jogo e o que eles fazem."